ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Андрій Богдан в Одесі: де і як відпочиває голова офісу президента (фото)

STYLERПерсони    29.07.2019 - 21:59
Андрій Богдан в Одесі: де і як відпочиває голова офісу президента (фото)
Фото: Андрій Богдан (Андрій Богдан/Facebook)

Андрій Богдан відпочила на пляжі в компанії чоловіка і дівчини

Андрій Богдан в Одесі продовжує радіти життю і відпочивати. Глава Офісу президента відправився на ччастный пляж у компанії супутниці і чоловіки. Супроводжували компанію два охоронця. Для того, щоб позасмагати Богдан вибрав популярний приватний пляж Caleton, повідомляє "Країна".

Андрій Богдан в Одесі: де і як відпочиває голова офісу президента (фото)

Фото: Андрій Богдан на пляжі в Одесі (strana.ua)

Новоспечений глава Офісу президента Зеленського орендував приватне бунгало, яке обійшлося йому в 1500 гривень в день. Як зазначає видання, Богдана журналісти зняли на фото в блакитних довгих плавках Компанія відпочиває і плаває в морі, перебуваючи в близькості з іншими відпочиваючими.

Супутницею Богдана є Анастасія Сличная - підприємець. Раніше вона була кінопродюсером компанії Wise Vision і анималась зйомками фільмів. На даний момент вона співзасновник інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR, а також співвласниця (разом з Іриною Пожарської) бренду купальників і нижньої білизни La Мага.

Андрій Богдан в Одесі: де і як відпочиває голова офісу президента (фото)

Фото: Анастасія Слична (strana.ua)

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський разом з сином Кирилом і дружиною побували в Одесі на Лізі сміху. Перший раз Зеленський побував на Літньому кубку не в якості ведучого, а як президент України. Місце Володимира Олександровича на сцені зайняв лідер "95 Кварталу" Євген Кошовий.

Раніше ми писали про те, що Зеленський в Одесі розсмішив мережа пляжним фото з собачкою.

Главу Офісу президента Андрія Богдана позбавили зарплати: у чому справа Привезіть камінчик: Зеленський з Богданом прокотилися на Ніагарський водоспад (фото)
Новини України Андрій Богдан
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся