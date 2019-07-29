Андрій Богдан в Одесі: де і як відпочиває голова офісу президента (фото)

Фото: Андрій Богдан (Андрій Богдан/Facebook)

Андрій Богдан відпочила на пляжі в компанії чоловіка і дівчини

Андрій Богдан в Одесі продовжує радіти життю і відпочивати. Глава Офісу президента відправився на ччастный пляж у компанії супутниці і чоловіки. Супроводжували компанію два охоронця. Для того, щоб позасмагати Богдан вибрав популярний приватний пляж Caleton, повідомляє "Країна".

Фото: Андрій Богдан на пляжі в Одесі (strana.ua)

Новоспечений глава Офісу президента Зеленського орендував приватне бунгало, яке обійшлося йому в 1500 гривень в день. Як зазначає видання, Богдана журналісти зняли на фото в блакитних довгих плавках Компанія відпочиває і плаває в морі, перебуваючи в близькості з іншими відпочиваючими.

Супутницею Богдана є Анастасія Сличная - підприємець. Раніше вона була кінопродюсером компанії Wise Vision і анималась зйомками фільмів. На даний момент вона співзасновник інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR, а також співвласниця (разом з Іриною Пожарської) бренду купальників і нижньої білизни La Мага.

Фото: Анастасія Слична (strana.ua)

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський разом з сином Кирилом і дружиною побували в Одесі на Лізі сміху. Перший раз Зеленський побував на Літньому кубку не в якості ведучого, а як президент України. Місце Володимира Олександровича на сцені зайняв лідер "95 Кварталу" Євген Кошовий.

Раніше ми писали про те, що Зеленський в Одесі розсмішив мережа пляжним фото з собачкою.