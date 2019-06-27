Андрій Богдан назвав свою зарплату: менше, ніж у президента

Андрій Богдан назвав свою зарплату (Колаж РБК-Україна)

Богдан відверто розповів про свою сім'ю і показав свій автомобіль

Андрій Богдан, голова Офісу президента України Володимира Зеленського, відверто розповів, який отримує оклад на своєму посту і який у нього сімейний стан. Про це він повідомив в інтерв'ю для ТСН.

Андрій Богдан стверджує, що його зарплата на посаді глави Офісу президента повинна становити 24 тисячі гривень і він вважає, що це менше, ніж у самого президента України. Хоча раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський отримав за свій перший місяць роботи близько 12 тисяч гривень. Але в майбутньому у нього буде зарплата така ж, як у Петра Порошенка – близько 30 тисяч гривень. Прес-секретар президента буде отримувати 16 тисяч гривень.

Крім того, на засіданні Кабінету міністрів 26 червня встановили розмір окладів для працівників Офісу, і його голова буде отримувати 18 тисяч гривень на місяць, а заступники – 15-16 тисяч гривень.

"Трошки менше, ніж у президента. Десь в районі 24 тисяч гривень. Але я її досі не отримав", - зізнався Андрій Богдан.

Крім того, він розповів журналістам, що він офіційно не одружений, але у нього є чотири дочки. Переміщається по місту він на електромобіль Tesla, вартістю 100 тисяч доларів.

Андрій Богдан назвав суму своєї зарплати (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку зарплату отримав генеральний прокурор України Юрій Луценко за травень.

А також ми розповідали про те, які зарплати будуть отримувати в партії "Слуга народу".