ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Андрей Богдан назвал имя следующего президента

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 11:45
Андрей Богдан назвал имя следующего президента
Андрей Богдан пошутил о следующем президенте (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан иронично назвал имя следующего президента

Андрей Богдан решил назвать имя будущего президента, по его мнению. Бывший глава Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook забавное видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко сам себя стрижет. Отметим, что сам ролик выложен в социальной сети TikTok, которая сейчас приобретает популярность.

Таким образом, Богдан в шутку намекает, что именно Кличко сядет в президентское кресло.

"А я уже знаю, кто будет следующим президентом. Скоро", - написал бывший глава Офиса президента.

Андрей Богдан назвал имя будущего президента Украины (Facebook)

В комментариях над Богданом начали шутить, что он не прав и Кличко не может стать президентом.

  • Я думаю в какой-то момент украинцев это кино достанет и вернется с дальних краев Азаров. Кстати, все о нем очень высокого мнения и нормальные управленцы с бывших команд. Незабаром.
  • Главное, чтобы тебя нигде больше не было во власти!
  • Нехай буде Кличко краще.

Андрей Богдан назвал имя следующего президентаСкриншот комментариев (Facebook)

Напомним, Андрей Богдан был официально уволен Владимиром Зеленским с поста руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий приказ появился на сайт президента 11 февраля. Новым руководителем ОП стал помощник Зеленского Андрей Ермак.

Как мы ранее писали, самые скандальные выходки Андрея Богдана опубликовали в сети.

Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности Богдан на Сейшелах скучает по девочкам: нетрадиционные и страшненькие
Новости Украины Андрей Богдан
Lite
On Top