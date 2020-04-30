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Андрій Богдан назвав ім'я наступного президента

STYLERЖиття    30.04.2020 - 11:45
Андрій Богдан назвав ім'я наступного президента
Андрій Богдан пожартував про наступного президента (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан іронічно назвав ім'я наступного президента

Андрій Богдан вирішив назвати ім'я майбутнього президента, на його думку. Колишній глава Офісу президента опублікував на своїй сторінці в Facebook веселе відео, на якому мера Києва Віталій Кличко сам себе стриже. Зазначимо, що сам ролик виклали в соціальній мережі TikTok, яка зараз набуває популярності.

Таким чином, Богдан жартома натякає, що саме Кличко сяде в президентське крісло.

"А я вже знаю, хто буде наступним президентом. Незабаром", - написав колишній глава Офісу президента.

Андрій Богдан назвав ім'я майбутнього президента України (Facebook)

В коментарях над Богданом почали жартувати, що він не правий і Кличко не може стати президентом.

  • Я думаю, в якийсь момент українців це кіно дістане і повернеться з далеких країв Азаров. До речі, всі про нього дуже високої думки і нормальні управлінці з колишніх команд. Незабаром.
  • Головне, щоб тебе ніде більше не було у владі!
  • Нехай буде Кличко краще.

Андрій Богдан назвав ім'я наступного президентаСкріншот коментарів (Facebook)

Нагадаємо, Андрій Богдан був офіційно звільнений Володимиром Зеленським з посади керівника Офісу президента України. Відповідний наказ з'явився на сайті президента 11 лютого. Новим керівником АП став помічник Зеленського Андрій Єрмак.

Як ми раніше писали, найбільш скандальні витівки Андрія Богдана опублікували в мережі.

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