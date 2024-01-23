Андре Тан розповів про легендарний стиль Крістіана Діора: фото творіння модельєра

Український дизайнер Андре Тан розповів про легендарного модельєра Крістіан Діора. Зокрема, він заглибився у його модну творчість та познайомив читачів з деталями стилю New Look.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дизайнера.
Крістіан Діор подарував світові стиль New Look. Дизайнер придумав цей стиль у 1947 році, коли світ лише почав відновлюватися після Другої світової війни.
Діор вирішив, що жінкам знову потрібно стати жіночними, тож запропонував їм новий образ - New Look. Цей стиль став візитівкою 1950-х років.
За словами Андре Тана, це одне з головних відкриттів Крістіана Діора. Він укорочений, з оборкою пеплум на рівні талії.
Діор вважав, що такий елемент гардероба - "must-have" для кожної жінки, яка відвідує коктейльні бари, тому і дав жакетові таку назву.
Елегантна спідниця-олівець довжиною трохи нижче коліна була створена, щоб підкреслити форми жіночого тіла.
Діор пропонував носити її з барним піджаком або облягаючим топом.
Дизайнер також придумав довгу пишну спідницю в підлогу, зібрану на талії з кринолінами на стегнах.
Іноді на такі спідниці витрачалося понад 40 метрів тканини, і вони важили кілька кілограмів.
Це улюблені кольори самого кутюр’є.
"Вважаючи їх найбільш елегантними і жіночними, кутюр’є відрізняв найменші відтінки цих кольорів і надавав кожному свою назву" - розповів Андре Тан.
Крістіан Діор вважав квіти втіленням краси. Створюючи вбрання він надихався саме їхніми кольорами.
Невід’ємною частиною стилю New Look стали широкий пояс на талії, банти, рукавички, елегантні капелюшки, великі браслети та сонцезахисні окуляри із загостреними верхніми кутами.
"Без творінь Діора важко уявити собі 1950-ті, адже він перетворив New Look на візитівку того часу. І яку ж шикарну візитівку він створив!" - додав Тан.
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