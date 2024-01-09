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Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Вівторок 09 січня 2024 11:18
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Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять Як обрати ідеальний пуховик на зиму (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

Дизайнер Андре Тан розповів, що більшість стикаються з проблемою пошуку "того самого" ідеального пуховика.

Як повинен виглядати стильний пуховик у 2024 році, та що вже не носять, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram модельєра.

Як обрати ідеальний пуховик та на що звернути увагу

Довжина

Це найважливіший параметр. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см.

Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Тканина

Не обирайте блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам.

Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Застібка

Ґудзики, клепки, блискавка - все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально.

Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять
Пасок

Забудьте про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний.

Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Стібка

Горизонтальна широка - найпопулярніший варіант. Ще стежка може бути ромбиком, але рівномірна! Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.

Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

"Пам’ятайте, взимку можна виглядати стильно та при цьому відчувати себе затишно та в теплі, так що вперед за новим стильним пуховиком", - нагадав Андре Тан.

Як ми раніше писали, Андре Тан назвав речі, які варто мати у гардеробі зимою.

Раніше Андре Тан показував наймодніші кольори 2024 року в одязі.

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Андре Тан