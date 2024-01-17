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Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році

Середа 17 січня 2024 08:51
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Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році Андре Тан розказав, як модно поєднувати кольори (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

Поєднувати кольори - це дуже корисна навичка для тих, хто воліє виглядати модно и стильно.

Як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого українського дизайнера Андре Тана.

Як поєднувати кольори в 2024 році

Пастельно-рожевий та червоний

Це ніжне поєднання з ноткою пристрасті, виглядає дуже сміливо та небанально.

Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році
Кремово-жовтийт та перламутрово-сірий

Дуже вишукане та аристократичне поєднання як на кожен день, так і на вихід.

Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році

Сірий та червоний

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Спробуйте поєднати і не залишитесь непомітною.

Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 роціВинний та синій

Дуже благородне поєднання - яскраве, але в той же час не занадто. Андре Тан радить.

Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 роціБлакитний і коричневий

Спокій, стиль і стриманість - описує це поєднання дизайнер.

Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році


"Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите наскільки кольори відіграють важливу роль. Нагадую, цього року не боїмося пробувати нове!" - написав модельєр.

Як ми раніше писали, Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять.

Також Андре Тан назвав речі, які варто мати у гардеробі зимою.

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Андре Тан