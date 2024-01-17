Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році

Поєднувати кольори - це дуже корисна навичка для тих, хто воліє виглядати модно и стильно.

Як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого українського дизайнера Андре Тана.

Як поєднувати кольори в 2024 році

Пастельно-рожевий та червоний

Це ніжне поєднання з ноткою пристрасті, виглядає дуже сміливо та небанально.



Кремово-жовтийт та перламутрово-сірий

Дуже вишукане та аристократичне поєднання як на кожен день, так і на вихід.





Сірий та червоний

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Спробуйте поєднати і не залишитесь непомітною.

Винний та синій

Дуже благородне поєднання - яскраве, але в той же час не занадто. Андре Тан радить.

Блакитний і коричневий

Спокій, стиль і стриманість - описує це поєднання дизайнер.







"Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите наскільки кольори відіграють важливу роль. Нагадую, цього року не боїмося пробувати нове!" - написав модельєр.