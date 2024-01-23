Андре Тан рассказал о легендарном стиле Кристиана Диора: фото творения модельера

Кристиан Диор подарил миру стиль New Look. Дизайнер придумал этот стиль в 1947 году, когда мир только начал восстанавливаться после Второй мировой войны.

Диор решил, что женщинам снова нужно стать женственными, и предложил им новый образ - New Look. Этот стиль стал визитной карточкой 1950-х годов.

Барный жакет

По словам Андре Тана, это одно из главных открытий Кристиана Диора. Он укороченный, с оборкой пеплум на уровне талии.

Диор считал, что такой элемент гардероба - "must-have" для каждой женщины, посещающей коктейльные бары, потому и дал жакету такое название.

Андре Тан рассказал об изобретениях Кристиана Диора (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Юбка-карандаш

Элегантная карандашная юбка длиной чуть ниже колена была создана, чтобы подчеркнуть формы женского тела.

Диор предлагал носить ее с барным пиджаком или облегающим топом.

Пышная юбка на узкой талии

Дизайнер также придумал длинную пышную юбку в пол, собранную на талии с кринолинами на бедрах.

Иногда на такие юбки уходило более 40 метров ткани, и они весили несколько килограммов.

Андре Тан рассказал об изобретениях Кристиана Диора (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Серый и розовый

Это излюбленные цвета самого кутюрье.

"Считая их наиболее элегантными и женственными, кутюрье отличал малейшие оттенки этих цветов и придавал каждому свое название" - рассказал Андре Тан.

Цветы

Кристиан Диор считал цветы воплощением красоты. Создавая наряды, он вдохновлялся именно их цветами.

Аксессуары

Неотъемлемой частью стиля New Look стали широкий пояс на талии, банты, перчатки, элегантные шляпки, большие браслеты и очки с заостренными верхними углами.

"Без творений Диора трудно представить себе 1950-е, ведь он превратил New Look в визитку того времени. И какую же шикарную визитку он создал!" - добавил Тан.