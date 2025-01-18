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Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Субота 18 січня 2025 09:22
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Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав найактуальніші кольори зими 2025, розповів про найяскравіші тренди цього року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Анімалістичні принти

"Анімалістичні або, як їх називають, тваринні принти залишаються з нами у 2025 році. Тому ваші леопардові спідниці та шуби можете залишати у своєму гардеробі. Але я дуже вам раджу тримати баланс, баланс насамперед", - зазначив Тан.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Найпопулярніший серед тваринних принтів - леопардовий. У 2025 році леопардовий принт може бути представлений у більш витонченій і лаконічній формі. Замість традиційного щільного візерунка на всій поверхні одягу, дизайн може бути акцентований на певних ділянках, як-от коміри, манжети або пояс.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Довжина максі та міні

"Міді вже не актуально, на зміну їм приходять жіночні максі або зухвалі міні з високими чоботами. Знову-таки про баланс, баланс і ще раз баланс. Хочеш відкрити ніжки, обирай міні та високі чоботи, хочеш підкреслити талію - максіспідниці або сукні - ідеальний варіант", - підкреслив Тан.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Максісукні та спідниці асоціюватимуться з елегантністю та розкішшю. У 2025 році вони часто будуть виконані з легких, повітряних тканин, як-от шовк, органза або шифон, створюючи образ загадковості та витонченості.

Мінівбрання у 2025 році вирізнятимуться незвичними деталями, такими як великі кишені, металеві вставки або цікаві шви. Це може надати звичній довжині більш ексцентричного і сучасного вигляду.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Колготки з візерунками

"Для найяскравіших "перлиночок" колготки з цікавими візерунками - просто мастхев. Можливо, не на кожен день, але я офіційно дозволяю тобі носити їх тоді, коли ти захочеш. Особливо з короткими спідницями та хутряною шубкою - просто буде дуже круто", - підкреслив Андре Тан.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Лінії, трикутники, квадрати, ромби та абстракції створюють сучасні та динамічні візерунки на колготках. Такі принти додають цікавого візуального акценту до образу та ідеально підходять для прихильників мінімалістичного стилю з незвичними деталями.

Колготки з рослинними та природними мотивами, такими як листя, квіти або навіть зображення пейзажів, створюватимуть гармонійні та природні образи.

Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Скриншот

Колготки з написами, логотипами, а також графічними зображеннями - популярний тренд у вуличній моді. Це можуть бути як мінімалістичні, так і яскраві, великі елементи, які стануть акцентом образу.

Раніше Андре Тан назвав головні модні тренди.

Також Тан представив неймовірну колекцію Fenix, на яку його надихнули незламні українки.

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