Андре Тан рассказал о главных антитрендах 2025 года. Пришло время попрощаться с этими вещами

Андре Тан, который ранее назвал самые яркие тренды этого года , теперь поделился рекомендациями относительно того, что не следует носить в 2025.

Об этом известный украинский дизайнер написал в своем Instagram , и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.

Андре Тан назвал антитренды 2025 года

В соответствующей публикации эксперт отметил, что пришло время попрощаться с некоторыми трендами. А для тех, кто все-таки не согласен пока их отбросить, Тан дал совет - носить эти вещи осторожно и правильно расставлять акценты.

Так что же именно оказалось в списке антитрендов 2025?

Неон

По словам специалиста, в этом году неоновые оттенки официально потеряли свою актуальность. На смену им пришли сдержанные и натуральные цвета: бежевый, оливковый, пастельный и приглушенные темные. Неон сохраняет свои позиции лишь в аксессуарах, где яркие акценты добавляют динамики и сохраняют баланс в аутфите.

Неон - антитренд 2025 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тракторная подошва

Раньше она была на пике популярности и добавляла практичности, а сейчас воспринимается модными экспертами как перегруженный элемент, который нарушает гармоничность в образе. Андре рекомендует присмотреться к моделям с изящным силуэтом и минималистичной подошвой. Это сделает наряд элегантным и более универсальным.

Тракторная подошва - антитренд 2025 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шапки-бини с помпонами

Они также постепенно теряют свои модные позиции. Теперь в тренде лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые делают образ сдержанным и добавляют ему современного шарма. Вместо таких "игрушечных" деталей лучше делать акцент на фактуре ткани или оригинальном плетении.

Шапки-бини - антитренд 2025 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Микросумки

Крошечные сумочки, в которых не всегда помещается даже телефон, также теряют популярность в этом году. Теперь их заменяют вместительные и функциональные модели, которые удивляют своей практичностью.

Микросумки - антитренд 2025 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Объемные пуховики

Ранее такие оверсайз модели, которые напоминали одеяло или облако, пользовались большим спросом. Однако теперь они также отходят на второй план. Этой зимой сосредоточьте свое внимание на более структурированных и аккуратных фасонах, которые позволяют подчеркнуть фигуру, а не скрыть ее. Актуальны также утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины, которые имеют четкие линии.

Объемные пуховики - антитренд 2025 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Что известно про Андре Тана

Напомним, Андре Тан - 42-летний украинский модельер и дизайнер одежды, который является уроженцем поселка Слобожанское в Харьковской области.

После обучения на факультете моделирования в Харьковском текстильном техникуме, а также окончания Киевского университета технологий и дизайна, он подался на обучение на фабрику Hugo Boss в Германии. Также проходил обучение в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании.

В мае 2023 года Тан начал обучение по одной из программ в США. А в ноябре 2019 года он стал президентом Ukraine Fashion Council.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

От брака с украинской предпринимательницей Алиной Харечко Андре воспитывает дочь Софию. Об их разводе стало известно в мае 2021 года, и одной из причин их расставания дизайнер назвал "дизайнерские амбиции" своей бывшей партнерши. После развода он не комментирует тему личной жизни.