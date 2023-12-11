Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024

У чому зустрічати Новий 2024 рік

Кольори

Зверніть свою увагу на чорний - це універсальний колір, який підійде до будь - якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію.

Червоний - символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.

Зелений - колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс - народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).

Золотий - колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і благополуччя, але я все ж таки використовуйте його акцентно.





Пірʼя

Це один з улюблених елементів дракона. Воно адає будь-якому образу розкіш і статусність.

Блиск і пайєтки

Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим, також звичайно ж це дуже святково та яскраво - те, що потрібно для яскравого святкування!





Оксамит, шовк, атлас та парча

Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.



Яскраві аксесуари

Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари - кільця, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на вашу сторону.



"Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше. Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!" - порадив Андре Тан.