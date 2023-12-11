Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

В чем встречать Новый 2024 год

Цвета

Обратите свое внимание на черный - это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

Красный - символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

Зеленый - цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс - рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).

Золотой - цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же используйте его акцентно.





Перья

Это один из излюбленных элементов дракона. Они придают любому образу роскошь и статусность.

Блеск и пайетки

Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным, также конечно же это очень празднично и ярко - то, что нужно для яркого празднования!





Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.



Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары - кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону.



"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" - посоветовал Андре Тан.