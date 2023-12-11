RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

Андре Тан посоветовал, в чем встречать Новый год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.

Что лучше всего одеть для встречи Нового года 2024, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост модельера в Instagram.

В чем встречать Новый 2024 год

Цвета

Обратите свое внимание на черный - это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

Красный - символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

Зеленый - цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс - рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).

Золотой - цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же используйте его акцентно.



Перья

Это один из излюбленных элементов дракона. Они придают любому образу роскошь и статусность.

Блеск и пайетки

Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным, также конечно же это очень празднично и ярко - то, что нужно для яркого празднования!



Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.


Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары  - кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону.


"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" - посоветовал Андре Тан.

Ранее Андре Тан рассказал, в каких цветах нельзя встречать Новый год 2024 года.

А до этого Андре Тан называл главные тренды зимы 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан