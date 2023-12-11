Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.
Что лучше всего одеть для встречи Нового года 2024, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост модельера в Instagram.
Цвета
Обратите свое внимание на черный - это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.
Красный - символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.
Зеленый - цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс - рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).
Золотой - цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же используйте его акцентно.
Перья
Это один из излюбленных элементов дракона. Они придают любому образу роскошь и статусность.
Блеск и пайетки
Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным, также конечно же это очень празднично и ярко - то, что нужно для яркого празднования!
Бархат, шелк, атлас и парча
Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.
Яркие аксессуары
Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары - кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону.
"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" - посоветовал Андре Тан.
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