Головні тренди зими 2024: Андре Тан назвав речі, які варто мати у гардеробі (фото)
У сучасному світі мода стрімко розвивається, але інколи повертається до свого минулого. Зима наближається, тому саме час дізнатися про головні тренди цього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram відомого українського дизайнера Антре Тана.
Металік
За словами експерта, один із провідних стилів зими 2024 року - металік і металізовані тканини. До того ж цей тренд не тільки на цю зиму.
"Рекомендую додати до свого гардероба речі в відтінку металік", - каже Андре Тан.
Металік буде в тренді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Бордовий
Дизайнер зазначив, що інститут кольору Pantone обрав один із відтінків бордового - як найтрендовіший колір року.
Це рішення надихнуло багатьох дизайнерів, тому практично в кожній колекції, представленій на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна побачити червоні та бордові акценти.
"Вони переважали в повних образах, надихали в окремих елементах та додавали шарм аксесуарам", - зазначив фахівець.
Бордовий буде в тренді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Акцентні плечі
Попри те, що структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, але зараз вони повертаються. Модельєр зазначив, що виглядає це дуже стильно та граціозно.
Масивні плечі, які присутні в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах - виглядають дуже модно.
Акцентні плечі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Волани, рюші та бахрома
Такі елементи вже мають "своє місце" в нових колекціях у сезоні зима 2024. Ці декоративні елементи додають вишуканості, романтики та грації в одяг, роблячи образи більш жіночними та стильними.
Які елементи в одязі роблять образ стильним (фото: instagram.com/andre_tan_official)
М'які та хутряні тканини
У сезоні зима 2024 трендовими стали пухнасті та м'які плащі, а також хутряна обробка.
"Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру. І, звісно, зігрітися в холоди", - радить Андре Тан.
М'які тканини будуть в моді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Раніше Андре Тан показував наймодніші кольори 2024 року в одязі.
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