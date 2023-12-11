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Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

Понедельник 11 декабря 2023 11:54
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Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024 Андре Тан посоветовал, в чем встречать Новый год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах.

Что лучше всего одеть для встречи Нового года 2024, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост модельера в Instagram.

В чем встречать Новый 2024 год

Цвета

Обратите свое внимание на черный - это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

Красный - символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

Зеленый - цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс - рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).

Золотой - цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же используйте его акцентно.

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

Перья

Это один из излюбленных элементов дракона. Они придают любому образу роскошь и статусность.

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

Блеск и пайетки

Они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным, также конечно же это очень празднично и ярко - то, что нужно для яркого празднования!

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024

Бархат, шелк, атлас и парча

Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях.

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024
Яркие аксессуары

Обязательно к образу добавляйте яркие аксессуары - кольца, браслеты, колье. Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет внимание дракона и склонит нрав на вашу сторону.

Андре Тан рассказал, в чем лучше всего встречать Новый год 2024
"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения!" - посоветовал Андре Тан.

Ранее Андре Тан рассказал, в каких цветах нельзя встречать Новый год 2024 года.

А до этого Андре Тан называл главные тренды зимы 2024 года.

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Андре Тан