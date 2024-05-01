Андре Тан розказав, що краще за все одягти на Великдень

Вже незабаром в Україні будуть святкувати Великдень. В цей день жінкам хочеться бути святково вдягненими та красивими. Відомий український дизайнер Андре Тан дав поради щодо образу на свято.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram модельєра.

Що краще вдягти на Великдень

Оберіть вишиванку

Вишиванка - ідеальний варіант для свята. Це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями.

Зверніть увагу на речі білого кольору

Дизайнер вважає, що білий колір - це не просто класика, але й традиційний вибір для святкування Великодня. Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеально підходящим для цього світлого свята. Це може бути блуза чи сукня, але зверніть увагу, щоб вони були не сильно відкритими.

Пастельні тони

Блакитні, рожеві, персикові та м’ятні відтінки чудово підходять для весняного свята. Речі в пастельних тонах подарують вам відчуття легкості та підкреслять вашу жіночність.

Оберіть квітковий принт

Сукня або блузка з квітковим принтом - це завжди стильно та актуально. Такий одяг створить романтичний та жіночний образ, який ідеально підходить для святкової атмосфери.

Пасторальний стиль



Андре впевнений, що легкі сукні з натуральних тканин, підкреслені талією та пишною спідницею, подарують вам відчуття затишку та душевного спокою.

"І найголовніше - обирайте одяг, в якому вам буде комфортно та радісно! Адже Великдень - це, перш за все, світле свято любові, радості та єднання з близькими!" - порадив модельєр.