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Андре Тан розказав, що краще за все одягти на Великдень

Середа 01 травня 2024 09:49
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Андре Тан розказав, що краще за все одягти на Великдень Андре Тан розказав, що вдягти на Великдень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

Вже незабаром в Україні будуть святкувати Великдень. В цей день жінкам хочеться бути святково вдягненими та красивими. Відомий український дизайнер Андре Тан дав поради щодо образу на свято.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram модельєра.

Що краще вдягти на Великдень

Оберіть вишиванку

Вишиванка - ідеальний варіант для свята. Це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями.

Андре Тан розказав, що краще за все одягти на ВеликденьЗверніть увагу на речі білого кольору

Дизайнер вважає, що білий колір - це не просто класика, але й традиційний вибір для святкування Великодня. Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеально підходящим для цього світлого свята. Це може бути блуза чи сукня, але зверніть увагу, щоб вони були не сильно відкритими.

Андре Тан розказав, що краще за все одягти на ВеликденьПастельні тони

Блакитні, рожеві, персикові та м’ятні відтінки чудово підходять для весняного свята. Речі в пастельних тонах подарують вам відчуття легкості та підкреслять вашу жіночність.

Андре Тан розказав, що краще за все одягти на ВеликденьОберіть квітковий принт

Сукня або блузка з квітковим принтом - це завжди стильно та актуально. Такий одяг створить романтичний та жіночний образ, який ідеально підходить для святкової атмосфери.

Андре Тан розказав, що краще за все одягти на Великдень Пасторальний стиль

Андре впевнений, що легкі сукні з натуральних тканин, підкреслені талією та пишною спідницею, подарують вам відчуття затишку та душевного спокою.

Андре Тан розказав, що краще за все одягти на Великдень"І найголовніше - обирайте одяг, в якому вам буде комфортно та радісно! Адже Великдень - це, перш за все, світле свято любові, радості та єднання з близькими!" - порадив модельєр.

Нагадаємо, днем раніше Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень.

Також дизайнер розповідав, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль.

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