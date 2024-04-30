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Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень

Вівторок 30 квітня 2024 08:45
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Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень Андре Тан розказав, що не варто вдягати на Великдень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

Українці 5 травня будуть святкувати Великдень. У цей день всі намагаються ошатно вдягнутися, бо це велике свято. Дизайнер Андре Тан розказав, як не варто вдягатися на Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис експерта у моді в Instagram.

Що не радить вдягати дизайнер

Уникайте одягу чорного кольору

Чорний, коричневий, сірий - краще залишити на будні дні.

Андре Тан розказав, що не можна вдягати на ВеликденьНе вдягайте занадто відкритий або обтягуючий одяг

Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках краще залишити для інших виходів у світ.

Андре Тан розказав, що не можна вдягати на ВеликденьВідмовтеся від одягу з яскравим принтом

Дизайнер радить в цей день зробити вибір на користь більш спокійних і ніжних кольорів. ‍Зверніть увагу на натуральні та пастельні тканини.

Андре Тан розказав, що не можна вдягати на ВеликденьЗабудьте про рвані елементи та дірки

Андре запевняє, що цей зовсім недоречний у таке світле свято.

Андре Тан розказав, що не можна вдягати на ВеликденьНе обирайте занадто короткий одяг

Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна - відкладіть на інший випадок. Віддайте перевагу більш елегантним і стриманим образам.

Андре Тан розказав, що не можна вдягати на Великдень

Нагадаємо, що Андре Тан показав, як світові дизайнери надихнулись українською культурою.

Також дизайнер розповідав, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль.

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