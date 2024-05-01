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Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на Пасху

Среда 01 мая 2024 09:49
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Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на Пасху Андре Тан рассказал, что надеть на Пасху (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Вскоре в Украине будут праздновать Пасху. В этот день женщинам хочется быть празднично одетыми и красивыми. Известный украинский дизайнер Андре Тан дал советы по образу на праздник.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram модельера.

Что лучше надеть на Пасху

Выберите вышиванку

Вышиванка - идеальный вариант для праздника. Это не просто одежда, а символ нашей идентичности и единения с традициями.

Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на ПасхуОбратите внимание на вещи белого цвета

Дизайнер считает, что белый цвет - это не просто классика, но и традиционный выбор для празднования Пасхи. Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеально подходящим для этого светлого праздника. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не сильно открыты.

Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на ПасхуПастельные тона

Голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки отлично подходят для весеннего праздника. Вещи в пастельных тонах подарят вам чувство легкости и подчеркнут вашу женственность.

Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на ПасхуВыберите цветочный принт

Платье или блузка с цветочным принтом - это всегда стильно и актуально. Такая одежда создаст романтический и женственный образ, идеально подходящий для праздничной атмосферы.

Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на ПасхуПасторальный стиль

Андре уверен, что легкие платья из натуральных тканей, подчеркнутые талией и пышной юбкой, подарят вам чувство уюта и душевного покоя.

Андре Тан рассказал, что лучше всего надеть на Пасху "И самое главное - выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно! Ведь Пасха - это, прежде всего, светлый праздник любви, радости и единения с близкими!" - посоветовал модельер.

Напомним, днем ранее Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху.

Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.

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Андре Тан Пасха
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