Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Як обрати ідеальний пуховик та на що звернути увагу

Довжина

Це найважливіший параметр. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см.

Тканина

Не обирайте блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам.

Застібка

Ґудзики, клепки, блискавка - все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально.



Пасок

Забудьте про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний.





Стібка

Горизонтальна широка - найпопулярніший варіант. Ще стежка може бути ромбиком, але рівномірна! Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.

"Пам’ятайте, взимку можна виглядати стильно та при цьому відчувати себе затишно та в теплі, так що вперед за новим стильним пуховиком", - нагадав Андре Тан.

