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Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять

Як обрати ідеальний пуховик на зиму (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дизайнер Андре Тан розповів, що більшість стикаються з проблемою пошуку "того самого" ідеального пуховика.

Як повинен виглядати стильний пуховик у 2024 році, та що вже не носять, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram модельєра.

Як обрати ідеальний пуховик та на що звернути увагу

Довжина

Це найважливіший параметр. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см.

Тканина

Не обирайте блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам.

Застібка

Ґудзики, клепки, блискавка - все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально.


Пасок

Забудьте про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний.


 

Стібка

Горизонтальна широка - найпопулярніший варіант. Ще стежка може бути ромбиком, але рівномірна! Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.

"Пам’ятайте, взимку можна виглядати стильно та при цьому відчувати себе затишно та в теплі, так що вперед за новим стильним пуховиком", - нагадав Андре Тан.
 

Як ми раніше писали, Андре Тан назвав речі, які варто мати у гардеробі зимою.

Раніше Андре Тан показував наймодніші кольори 2024 року в одязі.

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Андре Тан