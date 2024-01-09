Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик и какие фасоны уже не носят

Как выбрать идеальный пуховик и на что обратить внимание

Длина

Это самый важный параметр. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки меди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см.

Ткань

Не выбирайте блестящие и при этом тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки. Выглядит дешево и не современно. Выбирайте плотные и качественные ткани.

Застежка

Пуговицы, заклепки, молния - все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально.



Ремень

Забудьте о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и только свободный пояс.

Стежка

Горизонтальная широкая – самый популярный вариант. Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.

"Помните, зимой можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя уютно и тепло, так что вперед за новым стильным пуховиком", - напомнил Андре Тан.