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Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик и какие фасоны уже не носят

Как выбрать идеальный пуховик на зиму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дизайнер Андре Тан рассказал, что большинство сталкиваются с проблемой поиска "того самого" идеального пуховика.

Как должен выглядеть стильный пуховик в 2024 году, какие модели уже не носят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Как выбрать идеальный пуховик и на что обратить внимание

Длина

Это самый важный параметр. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в моде юбки меди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но элегантнее, когда она выступает максимум на 5 см.

Ткань

Не выбирайте блестящие и при этом тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки. Выглядит дешево и не современно. Выбирайте плотные и качественные ткани.

Застежка

Пуговицы, заклепки, молния - все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально.


Ремень

Забудьте о пуховиках с поясом-застежкой. Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и только свободный пояс.

Стежка

Горизонтальная широкая – самый популярный вариант. Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.

"Помните, зимой можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя уютно и тепло, так что вперед за новым стильным пуховиком", - напомнил Андре Тан.

Как мы ранее писали, Андре Тан назвал вещи, которые следует иметь в гардеробе зимой.

Ранее Андре Тан показывал самые модные цвета 2024 года в одежде .

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Андре Тан