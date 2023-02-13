Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Є речі, які ніколи не виходять з моди, адже стають класикою і при цьому ніколи не набридають. До них можна віднести сині джинси, класичний тренч, маленьку чорну сукню і звісно ж маст-хев кожної модниці - білу сорочку!
Про те, як носити цю універсальну річ, розповів знаменитий український дизайнер, Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.
За словами модного експерта, біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона - найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати!
Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою. Їх обожнюють вдягати гуру моди, а також красуні з вуличних "показів" стрітстайлу.
Довга сорочка прямого крою і біла сорочка oversize.
Коротка біла сорочка (вона ж crop-сорочка)
Лляна сорочка на літо - блаженство і комфорт "в одному флаконі".
Класична чоловіча сорочка - вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі.
Сукня-сорочка.
Асиметрична сорочка.
Дизайнер запевняє, що носити білі сорочки можна буквально під все!
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