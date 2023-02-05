ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 18:28
Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик Навіщо на бюстгалтері бантик спереду (фото: pexels)
Автор: Світлана Мащенко

Задумувалися колись, навіщо по центру більшості бюстгальтерів розміщений бантик? Його іноді декорують намистинами, підвісками, логотипами, але окрім декоративної, жодної функції ця мила деталь не несе.

Про це розповіли користувачі ресурсу для обміну інформацією Quora, і ця думка має здоровий сенс.

Звідки "ростуть ноги" у бантика

Виявляється, бантики на ліфчику мають дуже давнє походження, коли ще дами носили корсети і танцювали на балах.

Декілька століть тому дівчата носили корсети з бюска – тонких жорстких планок з китового вуса, які надавали виробу потрібну форму.

Минали часи, корсети замінили на бра, але традиційний бантик так і залишився у пікантному місці - між чашечками ліфчика.

"Бюск вставляли в спеціальну кишеню, яку пришивали до передньої частини корсета, і скріплювали конструкцію, що вийшла, бантом. Згодом бюск зник, але бант залишився на бюстгальтерах як декор", – пояснює експертка.

Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик

Колись бантом фіксували корсети (фото: pixabay)

Інша версія походження бантика

За ще однією версією, бантик на корсеті колись кріпили, щоб зрозуміти, де зад, де перед (так само як ми зараз залишаємо бірку на светрах і футболках).

Особливо це актуально, коли нема електрики і вдягатися треба при тьмяному світлі свічок чи взагалі на помацки.

Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик

Бантик на ліфчику колись виконував важливу функцію (фото: unsplash)

Також буде цікаво дізнатися, навіщо на трусиках бантик спереду.

Крім того читайте, звідки взялася традиція цокатися келихами під час застілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
мода білизна Цікаві факти одежда