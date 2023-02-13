Андре Тан показал универсальную одежду, которая никогда не выйдет из моды и подходит всем

Бесконечный тренд

По словам модного эксперта, белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать!

Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя. Их обожают одевать гуру моды, а также красавицы из уличных "показов" стритстайла.

В 2023 году Андре Тан рекомендует присмотреться к следующим моделям:

Длинная рубашка прямого кроя и белая рубашка oversize.

Короткая белая рубашка (она же crop-рубашка)

Льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе".

Классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре.

Платье-рубашка.

Ассиметричная рубашка.





Дизайнер уверяет, что носить белые рубашки можно буквально подо все!