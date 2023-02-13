Андре Тан показал универсальную одежду, которая никогда не выйдет из моды и подходит всем

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды, ведь становятся классикой и при этом никогда не надоедают. К ним можно отнести синие джинсы, классический тренч, маленькое черное платье и, конечно же, маст-хев каждой модницы - белую рубашку!

О том, как носить эту универсальную вещь, рассказал знаменитый украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram .

Бесконечный тренд

По словам модного эксперта, белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она – самая универсальная вещь, которую только можно придумать!

Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя. Их обожают одевать гуру моды, а также красавицы из уличных "показов" стритстайла.

В 2023 году Андре Тан рекомендует присмотреться к следующим моделям:

Длинная рубашка прямого кроя и белая рубашка oversize.

Короткая белая рубашка (она же crop-рубашка)

Льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт "в одном флаконе".

Классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре.

Платье-рубашка.

Ассиметричная рубашка.





Дизайнер уверяет, что носить белые рубашки можно буквально подо все!