Андре Тан показав неактуальні речі, які роблять жінок старими

Мода змінюється щосезону, тому варто стежити за трендами. Адже в застарілих речах ви самі можете виглядати "застарілою".
Про те, які речі варто викинути, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram.
Дизайнер каже, що всі ці "ваші роковухи, футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком" треба викинути.
Жабо, летючі мишки, нестримні розочки - все це на смітник.
"На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок, і буде вам щастя", - порадив дизайнер.
Андре Тан каже, що на це боляче дивитися.
"Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин", - радить Тан.
Якщо ви їх дуже любите, є хороші моделі. Проте треба уважно: ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінах.
Базові Moms або прямі джинси та брюки набагато зручніші й актуальніші!
Варто позбутися від футболок з котами, левами, коронами... Залиште ці улюблені одежі для дому, якщо так їх любите.
Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки - цього літа лише так.
Всі фото: instagram.com/andre_tan_official
Раніше Андре Тан також показав, як виглядати дуже дорого в простих речах.
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