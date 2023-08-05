Андре Тан показал неактуальные вещи, которые делают женщин старыми

Трикотажные кофточки

Дизайнер говорит, что все эти "ваши роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком" нужно выбросить.

Блузочки-красоточки

Жабо, летучие мышки, неудержимые розочки - все это на помойку.

"На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье", - посоветовал дизайнер.

Пришитые баски-юбки

Андре Тан говорит, что на это больно смотреть.

"Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девочки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей", - советует Тан.

Джинсы "в облипку"

Если вы их очень любите, есть хорошие модели. Однако нужно внимательно: никаких потертостей и, конечно, разрезов на коленях.

Базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!

Футболки с крикливыми рисунками

Следует избавиться от футболок с котами, львами, коронами... Оставьте эту любимую одежду для дома, если так их любите.

Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки - этим летом только так.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official