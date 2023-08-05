Андре Тан показал неактуальные вещи, которые делают женщин старыми
Мода меняется каждый сезон, поэтому стоит следить за трендами. Ведь в устаревших вещах вы сами можете выглядеть "устаревшей".
О том, какие вещи следует выбросить, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram .
Трикотажные кофточки
Дизайнер говорит, что все эти "ваши роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком" нужно выбросить.
Блузочки-красоточки
Жабо, летучие мышки, неудержимые розочки - все это на помойку.
"На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье", - посоветовал дизайнер.
Пришитые баски-юбки
Андре Тан говорит, что на это больно смотреть.
"Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девочки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей", - советует Тан.
Джинсы "в облипку"
Если вы их очень любите, есть хорошие модели. Однако нужно внимательно: никаких потертостей и, конечно, разрезов на коленях.
Базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!
Футболки с крикливыми рисунками
Следует избавиться от футболок с котами, львами, коронами... Оставьте эту любимую одежду для дома, если так их любите.
Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки - этим летом только так.
Все фото: instagram.com/andre_tan_official
Ранее Андре Тан тоже показал, как выглядеть очень дорого в простых вещах.
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