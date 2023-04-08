Андре Тан показал самую хитовую обувь сезона весна-лето 2023: фотоподборка

В сезоне весна-лето 2023 года очень много интересных трендов, которые украсят женские ножки. Здесь и шнуровки, и мюли, и острые носы - выбор богат, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы.

Смотрите фотоподборку от Андре Тана, которой он поделился в Instagram .

Завязки, шнуровка и ремни

Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным.

Сапоги и ботфорты

Комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне отлично будет с сапогами в стиле нулевых и ботфортами на плоской подошве или каблуке. Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой образ.

Платформа

Обувь на платформе не теряет популярности и остается актуальной в весенне-летнем сезоне 2023. Платформа будет модной как в спортивных вариантах, так и вечерних. Так что находите свой вариант, и смело носите.

Острый носок

Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными - словом, настоящий маст-хев. От козаков до слингбеков - варианты с заостренным носком есть для каждого события.

Мюли

Когда весенние дни станут совсем теплыми, замените сапоги на мюли. Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, а вот для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке.

Лоферы

Лоферы особенно удобны, их просто надевать, не нужно тратить время на шнурки или застежки. Комфорт и шик в одном флаконе.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official