Андре Тан показал самую хитовую обувь сезона весна-лето 2023: фотоподборка
В сезоне весна-лето 2023 года очень много интересных трендов, которые украсят женские ножки. Здесь и шнуровки, и мюли, и острые носы - выбор богат, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы.
Смотрите фотоподборку от Андре Тана, которой он поделился в Instagram.
Завязки, шнуровка и ремни
Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным.
Сапоги и ботфорты
Комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне отлично будет с сапогами в стиле нулевых и ботфортами на плоской подошве или каблуке. Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой образ.
Платформа
Обувь на платформе не теряет популярности и остается актуальной в весенне-летнем сезоне 2023. Платформа будет модной как в спортивных вариантах, так и вечерних. Так что находите свой вариант, и смело носите.
Острый носок
Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными - словом, настоящий маст-хев. От козаков до слингбеков - варианты с заостренным носком есть для каждого события.
Мюли
Когда весенние дни станут совсем теплыми, замените сапоги на мюли. Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, а вот для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке.
Лоферы
Лоферы особенно удобны, их просто надевать, не нужно тратить время на шнурки или застежки. Комфорт и шик в одном флаконе.
Все фото: instagram.com/andre_tan_official
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