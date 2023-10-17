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Базовий гардероб на холодну осінь: Андре Тан показав незамінні речі

Андре Тан назвав незамінні базові речі на осінь (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

З різким приходом холодної осені, кожна жінка та дівчина оновлює свій гардероб, оскільки щось вже не модно, щось не привабливе. Але й базу треба оновлювати щосезону.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис Андре Тана в Instagram, розповідає, яка осіння база є незамінною в гардеробі.

Тренч

Андре Тан каже, що тренди приходять і йдуть, а класика, яка врятує від осінньої погоди - завжди буде актуальною. Тому рекомендує купувати тренчі. Вони можуть бути різними: класичні, шкіряні, зі вставками - на кожен смак, обирай свій варіант цієї осені.

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

Светри, кардигани, джемпери

"Це тепла класика. оскільки без светра та затишного кардигану, в холодні пори року ніяк не обійтися. Рекомендую обирати светри з якісного трикотажу та вовни, щоб вони дійсно зігрівали. Краще 1-2 якісних светри, ніж десятки синтетичних", - радить модельєр. 

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

В'язані трикотажні сукні 

Андре Тан зазначає, що може бути краще готового образу? Вдягнула теплу та елегантну сукню,  додала пальто/тренч чи теплий жакет, аксесуари і вуаля - стильний та вишуканий образ готовий. 

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

Максі спідниці 

“Довгі спідниці ідеально підходять для стилізації, допомагають створити елегантний, зухвалий, романтичний або діловий образ для будь-якої події. Цієї осені зверніть увагу на трикотажні, в'язані та шкіряні спідниці”, - радить стиліст. 

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

Трикотажні костюми 

Це ідеальне поєднання комфорту, стилю та тепла. М'який та еластичний трикотаж робить його зручним для носіння, а можливість комбінувати кофту і брюки з іншими елементами гардеробу розширює спектр ваших осінніх луків. 

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

Брюки

Модельєр каже, що брюки завжди актуальні завдяки своєму елегантному стилю. Їх можна носити на роботу, важливі зустрічі чи у повсякденному житті. Цієї осені зверніть уваги також на брюки з еко-шкіри. 

Андре Тан розповів про незамінні базові речі на осінь (фото: Freepik)

Тож, знаючи, що таке база, можна створювати дійсно універсальні та дуже стильні образи, які будуть завжди влучними і теплими. 

Раніше ми писали, що Андре Тан розповів про особливості стилю Old Money.

А також розповідали про те, що Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь.

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Андре Таносінь