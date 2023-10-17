RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Базовый гардероб на холодную осень: Андре Тан показал незаменимые вещи

Андре Тан назвал незаменимые базовые вещи на осень (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

С резким приходом холодной осени, каждая женщина и девушка обновляет свой гардероб, поскольку что-то уже не модно, что-то не привлекательно. Но и базу нужно обновлять каждый сезон.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Андре Тана в Instagram, рассказывает, какая осенняя база незаменима в гардеробе.

Тренч

Андре Тан говорит, что тренды приходят и уходят, а классика, которая спасет от осенней погоды - всегда будет актуальна. Поэтому рекомендует покупать тренчи. Они могут быть разными: классические, кожаные, со вставками - на каждый вкус, выбирайте свой вариант этой осенью.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Свитера, кардиганы, джемпера

"Это теплая классика. поскольку без свитера и уютного кардигана, в холодное время года никак не обойтись. Рекомендую выбирать свитера из качественного трикотажа и шерсти, чтобы они действительно согревали. Лучше 1-2 качественных свитера, чем десятки синтетических", - советует модельер.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Вязаные трикотажные платья

Андре Тан отмечает, что может быть лучше готового образа? Надела теплое и элегантное платье, добавила пальто/тренч или теплый жакет, аксессуары и вуаля - стильный и изысканный образ готов.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Макси юбки

“Длинные юбки идеально подходят для стилизации, помогают создать элегантный, дерзкий, романтичный или деловой образ для любого события. Этой осенью обратите внимание на трикотажные, вязаные и кожаные юбки”, - советует стилист.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Трикотажные костюмы

Это идеальное сочетание комфорта, стиля и тепла. Мягкий и эластичный трикотаж делает его удобным для носки, а возможность комбинировать кофту и брюки с другими элементами гардероба расширяет спектр ваших осенних луков.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Брюки

Модельер говорит, что брюки всегда актуальны благодаря элегантному стилю. Их можно носить на работу, важные встречи или в повседневной жизни. Этой осенью обратите внимание также на брюки из эко-кожи.

Андре Тан рассказал о незаменимых базовых вещах на осень (фото: Freepik)

Зная, что такое база, можно создавать действительно универсальные и очень стильные образы, которые будут всегда точными и теплыми.

Ранее мы писали, что Андре Тан рассказал об особенностях стиля Old Money.

А также рассказывали о том, что Андре Тан показал идеи стильных образов на осень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Таносінь