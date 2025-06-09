Андре Тан показав, як зібрати круту "капсулу" для відпустки: 6 речей - безліч образів

Які речі взяти у відпустку - поради від Андре Тана

Стиліст виділив основні речі, з якими ви не будете хвилюватися через те, що вдягати у відпустці.

Базова футболка

“Вона має бути трохи вільна, з щільної бавовни - без просвітів і "домашнього" вигляду. Класика, без якої не обійтись!" - пояснив Тан.

Футболка на літо (скріншот)

Сорочка oversize

Це справжній must-have. Андре радить обирати якісні тканини, завдяки яким вам точно буде комфортно в спеку.

"Льон або віскоза, спокійні кольори. Можна носити як сукню, накинути на плечі або зав’язати на талії. Ось тобі три варіанти в одному!" - наголосив дизайнер.

Що носити цього літа (скріншот)

Шорти або спідниця

Без цього важко уявити літню "капсулу". Ці речі обов’язково мають в гардеробі.

"Тільки натуральна тканина і акцент на талію. Вдень з футболкою, ввечері - з сорочкою та аксесуарами. Комфортно і стильно!" - наголосив Тан.

Стильний одяг на літо (скріншот)

Легкі штани-палацо

Це тренд, який не варто пропускати. І такі штани підійдуть всім.

"Довгі або з делікатним кльошем, вони витягують силует і додають образу легкості", - пояснив Андре.

Трендові штани на літо (скріншот)

Сукня базова - міді на тонких бретелях

Універсальна річ на літо, яку можна легко комбінувати з іншим одягом. Справжня знахідка для "капсули".

"З сорочкою - повсякденний лук, з підборами та аксесуарами - вечірній. Той випадок, коли одна річ замінює декілька", - написав стиліст.

Трендова сукня на літо (скріншот)

Легкий жакет

"Він додає форми і зібраності будь-якому образу. Накинь його на сукню, шорти або футболку - і виглядаєш дуже стильно", - радить Тан.

Тренди цього літа (скріншот)

Окрім цього, дизайнер назвав стильні прикраси на літо:

масивні сережки

кілька підвісок

улюблені окуляри

плетена сумка або м’який мішечок

в’єтнамки або кеди.

"Моя особиста рекомендація - шовкова хустинка! На голову, сумку, як топ або пояс - з нею можна експериментувати нескінченно!" - резюмував Андре.