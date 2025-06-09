Андре Тан показал, как собрать крутую "капсулу" для отпуска: 6 вещей - множество образов

Какие вещи взять в отпуск - советы от Андре Тана

Стилист выделил основные вещи, с которыми вы не будете волноваться из-за того, что надевать в отпуске.

Базовая футболка

"Она должна быть немного свободной, из плотного хлопка - без просветов и "домашнего" вида. Классика, без которой не обойтись!" - пояснил Тан.

Футболка на лето (скриншот)

Рубашка oversize

Это настоящий must-have. Андре советует выбирать качественные ткани, благодаря которым вам точно будет комфортно в жару.

"Лен или вискоза, спокойные цвета. Можно носить как платье, накинуть на плечи или завязать на талии. Вот тебе три варианта в одном!" - подчеркнул дизайнер.

Что носить этим летом (скриншот)

Шорты или юбка

Без этого трудно представить летнюю "капсулу". Эти вещи обязательно должны быть в гардеробе.

"Только натуральная ткань и акцент на талию. Днем с футболкой, вечером - с рубашкой и аксессуарами. Комфортно и стильно!" - подчеркнул Тан.

Стильная одежда на лето (скриншот)

Легкие брюки-палаццо

Это тренд, который не стоит пропускать. И такие брюки подойдут всем.

"Длинные или с деликатным клешем, они вытягивают силуэт и добавляют образу легкости", - объяснил Андре.

Трендовые брюки на лето (скриншот)

Платье базовое - миди на тонких бретелях

Универсальная вещь на лето, которую можно легко комбинировать с другой одеждой. Настоящая находка для "капсулы".

"С рубашкой - повседневный лук, с каблуками и аксессуарами - вечерний. Тот случай, когда одна вещь заменяет несколько", - написал стилист.

Трендовое платье на лето (скриншот)

Легкий жакет

"Он добавляет формы и собранности любому образу. Накинь его на платье, шорты или футболку - и выглядишь очень стильно", - советует Тан.

Тренды этого лета (скриншот)

Кроме этого, дизайнер назвал стильные украшения на лето:

массивные серьги

несколько подвесок

любимые очки

плетеная сумка или мягкий мешочек

вьетнамки или кеды.

"Моя личная рекомендация - шелковый платок! На голову, сумку, как топ или пояс - с ним можно экспериментировать бесконечно!" - резюмировал Андре.