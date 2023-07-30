Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Виглядати по-справжньому дорого можна в максимально простих речах: стриманих кольорах, без яскравих принтів і гігантських логотипів. Саме таким має бути стиль Old Money - "старі гроші" в перекладі українською.
Про те, як створити цей образ, розповів дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.
Це - модний напрямок, головною фішкою якого є стриманість. Його головні принципи:
Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - стане чудовим вибором. Дозволені принти - лаконічна смужка або горох.
В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків. Краще віддавати перевагу світлій палітрі - це додасть вашому вигляду розкішності.
Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити - це міні-довжина. Але в такому випадку, вибір міні-наряду має бути урівноважений зі стриманим жакетом.
Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.
Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було защіпок - будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль.
Стиль Old Money (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Аксесуари краще підбирати в тон образу - тотал-луки прекрасно вписуються в стиль Old Money. Перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.
Раніше ми писали про 4 найкрутіші речі влітку 2023 року, які зроблять простий образ дуже модним.
Також читайте про дуже актуальний колір влітку, який пасує абсолютно всім.