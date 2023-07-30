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Андре Тан показал, как выглядеть очень дорого в простых вещах: фотоподборка

Как выглядеть дорого в сдержанных вещах (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Выглядеть по-настоящему дорого можно в максимально простых вещах: сдержанных цветах, без ярких принтов и гигантских логотипов. Именно таким должен быть стиль Old Money.

О том, как создать этот образ, рассказал дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram.

Что такое Old Money

Это - модное направление, главной фишкой которого является сдержанность. Его главные принципы:

  • Нет ярким цветам - только пастельные или глубокие оттенки.
  • Нет крупным логотипам - аристократы не хвалятся своим богатством с помощью модных брендов
  • Нет смешению стилей - предпочтение следует отдавать классике

Ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань . Твид, кашемир, шерсть - станет отличным выбором. Разрешенные принты - лаконичная полоска или горох.

Как составить образ в стиле Old Money?

  • Определите цветовую гамму

В образах Old Money не смешивают слишком много оттенков. Лучше отдавать предпочтение светлой палитре - это придаст вашему виду роскошности.

  • Внимательно подбирайте фасоны

Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить - это мини-длина. Но в таком случае выбор мини-наряда должен быть уравновешен со сдержанным жакетом.

Ключевыми игроками Old Money являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа.

  • Предпочитайте плотные ткани

Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было зацепок - любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль.

Стиль Old Money (фото: instagram.com/andre_tan_official)

  • Аккуратно подбирайте аксессуары

Аксессуары лучше подбирать в тон образа - тотал-луки прекрасно вписываются в стиль Old Money. Жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент.

Раньше мы писали о 4 самых крутых вещах летом 2023 года, которые сделают простой образ очень модным.

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Андре Тандизайнери