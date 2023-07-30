Андре Тан показал, как выглядеть очень дорого в простых вещах: фотоподборка

Что такое Old Money

Это - модное направление, главной фишкой которого является сдержанность. Его главные принципы:

Нет ярким цветам - только пастельные или глубокие оттенки.

Нет крупным логотипам - аристократы не хвалятся своим богатством с помощью модных брендов

Нет смешению стилей - предпочтение следует отдавать классике

Ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань . Твид, кашемир, шерсть - станет отличным выбором. Разрешенные принты - лаконичная полоска или горох.

Как составить образ в стиле Old Money?

Определите цветовую гамму

В образах Old Money не смешивают слишком много оттенков. Лучше отдавать предпочтение светлой палитре - это придаст вашему виду роскошности.

Внимательно подбирайте фасоны

Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить - это мини-длина. Но в таком случае выбор мини-наряда должен быть уравновешен со сдержанным жакетом.

Ключевыми игроками Old Money являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа.

Предпочитайте плотные ткани

Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, заботьтесь о том, чтобы на них не было зацепок - любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль.

Стиль Old Money (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аккуратно подбирайте аксессуары

Аксессуары лучше подбирать в тон образа - тотал-луки прекрасно вписываются в стиль Old Money. Жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент.