Андре Тан показав, як стати королевою випускного балу: фото стильних суконь

Випускний - це особливий день, коли кожній дівчині хочеться виглядати на всі 100%. Відомий український дизайнер Андре Тан показав, які сукні підкреслять красу та зроблять цей день незабутнім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку модельєра.
Це неймовірно жіночний та романтичний варіант, який підійде юним дівчатам. Ви прощаєтеся з дитинством, тому саме цей фасон буде дуже символічним.
Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси.
Елегантність і витонченість - це про цей образ. Він підкреслить усі переваги обтислим кроєм та вишуканими деталями, і не залишить без уваги.
Це класика, яка ніколи не виходить із моди. Обирайте моделі з легких струмуючих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою жіночність і красу.
Не забудьте про аксесуари: масивні сережки, витончене кольє або клатч зроблять образ ще більш ефектним.
За словами Андре Тана, це стильний та зухвалий вибір для тих, хто хоче виділитися. Поєднуйте жакет із брюками або спідницею, грайте з квітами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.
Варіант, який "не сковує руху" та дозволяє почуватися впевнено.
Модельєр радить обирати моделі з тканин, що струмують, або з цікавими деталями, щоб зробити образ більш святковим
Раніше Андре Тан показував, як кожного року змінюється жіноча мода.
Також модельєр називав найтрендовіші поєднання кольорів у 2024 році.