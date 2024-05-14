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Андре Тан показал, как стать королевой выпускного бала: фото стильных платьев

Андре Тан показал образы на выпускной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Выпускной - это особый день, когда каждой девушке хочется выглядеть на все 100%. Известный украинский дизайнер Андре Тан показал, какие платья подчеркнут красоту и сделают этот день незабываемым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модельера.

Кукольное платье

Это невероятно женственный и романтичный вариант, который подойдет молодым девушкам. Вы прощаетесь с детством, поэтому именно этот фасон будет очень символичен.

Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.

Кукольные платья (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Силуэтное платье

Элегантность и утонченность - это об этом образе. Он подчеркнет все преимущества обжатым кроем и изысканными деталями и не оставит без внимания.

Силуэтное платье (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Макси платье

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас, чтобы подчеркнуть свою женственность и красоту.

Не забудьте про аксессуары: массивные серьги, изящное колье или клатч сделают образ еще более эффектным.

Маски платья (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Костюм

По словам Андре Тана, это стильный и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.

Костюм (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Комбинезон

Вариант, "не сковывающий движения" и позволяющий чувствовать себя уверенно.

Модельер советует выбирать модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным.

Комбинезоны (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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Андре ТанПлатьяВыпускники