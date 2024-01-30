Андре Тан показав, як кожного року змінюється жіноча мода: вражаюче відео

Кожного року жіноча мода набирає нових оборотів та постійно змінюється. Український дизайнер Андре Тан показав, як змінювалась мода, починаючи з 1900-х та закінчуючи сьогоднішнім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дизайнера .

Епоха модерна

Мова йде про 1900-1920 роки.

За словами Андре Тана, на початку XX століття жіноча мода відчувала вплив стилю модерн. Одяг був легким і повітряним, з акцентом на легкі тканини і яскраві кольори.

Популярними були сукні з пишною спідницею і корсетом, а також брючні костюми.

Епоха джазу

Ця епоха припала на 1920-1930 роки.

У 1920-х роках мода стала більш вільною і розкутою. Спідниці стали коротшими, а корсети вийшли з моди.

У той період популярними стали сукні-футляр, короткі спідниці і сукні-трапеції.

Післявоєнна епоха

У 1940-1950 роки мода знову кардинально змінилась.

Після Другої світової війни мода стала більш консервативною. Спідниці знову стали довшими, а корсети повернулися в моду. Популярними були сукні-футляр, спідниці-карандаш і сукні з підкресленою талією.

Епоха хіпі

Така епоха припала на 1960-1970 роки.

У 1960-х роках мода стала яскравою і експериментальною. Вбрання було прикрашене принтами, аплікаціями і бахромою. Популярними стали міні-спідниці, широкі брюки і сукні в стилі хіпі.

Епоха гламуру

Жіночу моду у 1980-1990 роках, Андре Тан назвав епохою гламуру.

У 1980-х роках мода стала яскравою і сексуальною. Одяг прикрашали блискітки, паєтки і стрази. Популярними були сукні з об’ємними плечима, міні-спідниці і сукні-бандо.

Епоха fast fashion

Мова йде вже про 2000 роки.

Нульові роки визначили прихід брендів мас-маркету та ідеї "fast fashion".

Також у 2000-х роках образи знову стали сексуалізованими: в моду увійшли яскраві спортивні костюми, еротичні кроп-топи та спідниці на межі дозволеного.

Епоха еклектики

У 2010 роках мода стала більш еклектичною. Вбрання поєднувало в собі елементи різних стилів. Популярними були сукні-комбінації, кроп-топи і широкі брюки.

Епоха комфорту

У 2020-х роках мода стала більш комфортною. Експерт зазначив, що виникла тенденція до slow fashion і еко-свідомості - відмова від натурального хутра, використання вторинних матеріалів та зменшення кількості речей через розумне споживання ресурсів.

