Андре Тан показал, как стать королевой выпускного бала: фото стильных платьев
Выпускной - это особый день, когда каждой девушке хочется выглядеть на все 100%. Известный украинский дизайнер Андре Тан показал, какие платья подчеркнут красоту и сделают этот день незабываемым.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модельера.
Кукольное платье
Это невероятно женственный и романтичный вариант, который подойдет молодым девушкам. Вы прощаетесь с детством, поэтому именно этот фасон будет очень символичен.
Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.
Кукольные платья (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Силуэтное платье
Элегантность и утонченность - это об этом образе. Он подчеркнет все преимущества обжатым кроем и изысканными деталями и не оставит без внимания.
Силуэтное платье (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Макси платье
Это классика, которая никогда не выходит из моды. Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас, чтобы подчеркнуть свою женственность и красоту.
Не забудьте про аксессуары: массивные серьги, изящное колье или клатч сделают образ еще более эффектным.
Маски платья (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Костюм
По словам Андре Тана, это стильный и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.
Костюм (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Комбинезон
Вариант, "не сковывающий движения" и позволяющий чувствовать себя уверенно.
Модельер советует выбирать модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным.
Комбинезоны (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Ранее Андре Тан показывал, как ежегодно меняется женская мода.
Также модельер называл самые трендовые цветовые сочетания в 2024 году.