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Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

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Неділя 26 лютого 2023 19:01
Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023 Андре Тан розповів про наймодніший одяг цієї весни (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Мода - мінлива і примхлива дама, за якою щосезону ганяються відчайдухи. Щоб бути у тренді навесні 2023 варто мати у своїй шафі кілька новинок, які очолюють топ цього сезону.

Про них детально розповів дизайнер Андре Тан у своєму Instagram.

Речі у стилі 60-х

Тут рулять зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі.

"Якщо хочете виглядати ефектно, рекомендую придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі або Одрі", - пише дизайнер.

Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Штани з накладними кишенями

Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.

Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Байкерська тема

Мотоциклетна куртка - один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни.

Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Квіти на одязі

Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.

Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Плісовані речі

Спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни пліссе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми - вибір речей у плісі дуже великий, тож сміливо обирайте, що вам до душі.

Андре Тан показав 5 речей, які мають бути у вашій шафі навесні 2023

Всі скриншоти: instagram.com/andre_tan_official

Також Адре Тан показав, як носити універсальний одяг, який личитиме всім.

Раніше ми писали про найкращі романтичні речі весни 2023, які мають бути в гардеробі модниці.

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