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Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

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Воскресенье 26 февраля 2023 19:01
Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023 Андре Тан рассказал о самой модной одежде этой весной (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Мода – изменчивая и капризная дама, за которой каждый сезон гоняются отчаянные. Чтобы быть в тренде весной 2023 года стоит иметь в своем шкафу несколько новинок, возглавляющих топ этого сезона.

О них подробно рассказал дизайнер Андре Тан в своем Instagram.

Вещи в стиле 60-х

Здесь рулят дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи.

"Если хотите выглядеть эффектно, рекомендую присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки или Одри", – пишет дизайнер.

Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Брюки с накладными карманами

Удобные практичные штаны наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами.

Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Байкерская тема

Мотоциклетная куртка – один из главных элементов байкерского стиля. Именно этот грубый, но в то же время утонченный предмет будет очень популярен этой весной.

Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Цветы на одежде

В этом сезоне в мире моды особенно пришлись по вкусу принты и аксессуары с большими цветами. Для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.

Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Плиссированные вещи

Юбки и платья с плиссированием вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным. Юбки, платья, костюмы - выбор вещей в плисе очень большой, так что смело выбирайте, что вам по душе.

Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Все скриншоты: instagram.com/andre_tan_official

Также Адре Тан показал, как носить универсальную одежду, которая будет подходить всем.

Раньше мы писали о лучших романтических вещах весны 2023, которые должны быть в гардеробе модницы.

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