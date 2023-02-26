Андре Тан показал 5 вещей, которые должны быть в вашем шкафу весной 2023

Мода – изменчивая и капризная дама, за которой каждый сезон гоняются отчаянные. Чтобы быть в тренде весной 2023 года стоит иметь в своем шкафу несколько новинок, возглавляющих топ этого сезона.

О них подробно рассказал дизайнер Андре Тан в своем Instagram .

Вещи в стиле 60-х

Здесь рулят дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи.

"Если хотите выглядеть эффектно, рекомендую присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки или Одри", – пишет дизайнер.

Брюки с накладными карманами

Удобные практичные штаны наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами.

Байкерская тема

Мотоциклетная куртка – один из главных элементов байкерского стиля. Именно этот грубый, но в то же время утонченный предмет будет очень популярен этой весной.

Цветы на одежде

В этом сезоне в мире моды особенно пришлись по вкусу принты и аксессуары с большими цветами. Для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.

Плиссированные вещи

Юбки и платья с плиссированием вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным. Юбки, платья, костюмы - выбор вещей в плисе очень большой, так что смело выбирайте, что вам по душе.

Все скриншоты: instagram.com/andre_tan_official