Андре Тан назвав найтрендовіші поєданання кольорів в 2024 році

Поєднувати кольори - це дуже корисна навичка для тих, хто воліє виглядати модно и стильно.
Як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відомого українського дизайнера Андре Тана.
Пастельно-рожевий та червоний
Це ніжне поєднання з ноткою пристрасті, виглядає дуже сміливо та небанально.
Кремово-жовтийт та перламутрово-сірий
Дуже вишукане та аристократичне поєднання як на кожен день, так і на вихід.
Сірий та червоний
Класика, яка ніколи не виходить з моди. Спробуйте поєднати і не залишитесь непомітною.
Дуже благородне поєднання - яскраве, але в той же час не занадто. Андре Тан радить.
Спокій, стиль і стриманість - описує це поєднання дизайнер.
"Спробуйте одне з цих поєднань для наступного образу та побачите наскільки кольори відіграють важливу роль. Нагадую, цього року не боїмося пробувати нове!" - написав модельєр.
Як ми раніше писали, Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять.
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