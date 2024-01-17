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Андре Тан назвал самые трендовые сочетания цветов в 2024 году

Андре Тан рассказал, как модно сочетать цвета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сочетать цвета - это очень полезный навык для тех, кто предпочитает выглядеть модно и стильно.

Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного украинского дизайнера Андре Тана.

Как сочетать цвета в 2024 году

Пастельно-розовый и красный

Это нежное сочетание с ноткой страсти, смотрится очень смело и не банально.


Кремово-желтый и перламутрово-серый

Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход.



Серый и красный

Классика, которая никогда не выходит из моды. Попытайтесь соединить и не останетесь незаметной.

Винный и синий

Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком. Андре Тан советует.

Голубой и коричневый

Покой, стиль и сдержанность - описывает это сочетание дизайнер.




"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль. Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое!" - написал модельер.

Как мы писали ранее, Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик и какие фасоны уже не носят.

Также Андре Тан назвал вещи, которые следует иметь в гардеробе зимой.

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Андре Тан