Андре Тан назвал самые трендовые сочетания цветов в 2024 году

Как сочетать цвета в 2024 году

Пастельно-розовый и красный

Это нежное сочетание с ноткой страсти, смотрится очень смело и не банально.



Кремово-желтый и перламутрово-серый

Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход.





Серый и красный

Классика, которая никогда не выходит из моды. Попытайтесь соединить и не останетесь незаметной.

Винный и синий

Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком. Андре Тан советует.

Голубой и коричневый

Покой, стиль и сдержанность - описывает это сочетание дизайнер.







"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль. Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое!" - написал модельер.