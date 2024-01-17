Андре Тан назвал самые трендовые сочетания цветов в 2024 году
Сочетать цвета - это очень полезный навык для тех, кто предпочитает выглядеть модно и стильно.
Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного украинского дизайнера Андре Тана.
Как сочетать цвета в 2024 году
Пастельно-розовый и красный
Это нежное сочетание с ноткой страсти, смотрится очень смело и не банально.
Кремово-желтый и перламутрово-серый
Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход.
Серый и красный
Классика, которая никогда не выходит из моды. Попытайтесь соединить и не останетесь незаметной.
Винный и синий
Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком. Андре Тан советует.
Голубой и коричневый
Покой, стиль и сдержанность - описывает это сочетание дизайнер.
"Попробуйте одно из этих сочетаний для следующего образа и увидите, насколько цвета играют важную роль. Напоминаю, в этом году не боимся пробовать новое!" - написал модельер.
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