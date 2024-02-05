Андре Тан назвав найпопулярніші речі зимового сезону

Зима в Україні ще не закінчилася, тому, якщо ви слідкуєте за модою, вам буде цікаво, які ж речі є зараз найпопулярнішими. Андре Тан поділився своєю думкою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дизайнера в Instagram.
Уггі
Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею, вважає Андре Тан.
Еко-хутро
Дизайнер стверджує, що вже не один сезон верхній одяг із штучного хутра залишається популярним і затребуваним. І це дуже стильно та екологічно.
Кольорова шкіра
Останні роки шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими.
Панами
Зимовий варіант панами виглядає дуже незвично. Його можна носити з пальто та тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями.
В’язані речі
Зараз у тренді анімалістика, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.
До цього Андре Тан назвав найтрендовіші поєднання кольорів в 2024 році.
Як ми раніше писали, Андре Тан розказав, як обрати ідеальний пуховик та які фасони вже не носять.