Андре Тан назвав найпопулярніші речі зимового сезону

Які найпопулярніші речі цього зимового сезону

Уггі

Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею, вважає Андре Тан.

Еко-хутро

Дизайнер стверджує, що вже не один сезон верхній одяг із штучного хутра залишається популярним і затребуваним. І це дуже стильно та екологічно.

Кольорова шкіра

Останні роки шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими.

Панами

Зимовий варіант панами виглядає дуже незвично. Його можна носити з пальто та тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями.

В’язані речі

Зараз у тренді анімалістика, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.