Андре Тан назвал самые популярные вещи зимнего сезона

Зима в Украине еще не закончилась, поэтому, если вы следите за модой, вам будет интересно, какие же вещи сейчас самые популярные. Андре Тан поделился своим мнением.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дизайнера в Instagram.
Угги
Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея, считает Андре Тан.
Эко-мех
Дизайнер утверждает, что уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.
Цветная кожа
Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.
Панамы
Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.
Вязаные вещи
Сейчас в тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креативу вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.
До этого Андре Тан назвал самые трендовые цветовые сочетания в 2024 году.
Как мы писали ранее, Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик и какие фасоны уже не носят.