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Андре Тан назвал самые популярные вещи зимнего сезона

Фото: Андре Тан показал самые популярные вещи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Украине еще не закончилась, поэтому, если вы следите за модой, вам будет интересно, какие же вещи сейчас самые популярные. Андре Тан поделился своим мнением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дизайнера в Instagram.

Какие самые популярные вещи этого зимнего сезона

Угги
Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея, считает Андре Тан.

Эко-мех
Дизайнер утверждает, что уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.

Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.

Панамы

Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

Вязаные вещи

Сейчас в тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креативу вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

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Андре Тан