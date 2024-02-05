Андре Тан назвал самые популярные вещи зимнего сезона

Какие самые популярные вещи этого зимнего сезона

Угги

Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея, считает Андре Тан.

Эко-мех

Дизайнер утверждает, что уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.

Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.

Панамы

Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

Вязаные вещи

Сейчас в тренде анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креативу вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.