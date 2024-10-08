UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український дизайнер Андре Тан назвав трендовий колір цієї осені, а також порадив, що придбати та з чим поєднувати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Головний колір осені 2024

Зі слів дизайнера, ним став насичений винний відтінок. Він підкреслив, що цей колір ідеально гармонує з осінніми образами, надаючи їм елегантності та витонченості.

Модельєр зазначив, що винний колір відмінно комбінується з традиційними осінніми речами, як-от теплі пальта, светри та аксесуари.

Скріншот

Він рекомендує модницям обов'язково додавати цей відтінок у своє вбрання, щоб мати стильний і сучасний вигляд цього сезону.

Андре Тан підкреслив, що винний колір символізує глибину і багатство, що робить його універсальним для різних стилів - від повсякденного до вечірнього.

Скріншот

Цей відтінок ідеально підходить як для ділових зустрічей, так і для урочистих подій.

"Тож красуні, встигніть ще поносити цієї осені цей неймовірний колір! Мені він особисто дуже подобається", - сказав модельєр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре ТанДизайнери