Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Головний колір осені 2024

Зі слів дизайнера, ним став насичений винний відтінок. Він підкреслив, що цей колір ідеально гармонує з осінніми образами, надаючи їм елегантності та витонченості.

Модельєр зазначив, що винний колір відмінно комбінується з традиційними осінніми речами, як-от теплі пальта, светри та аксесуари.

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Він рекомендує модницям обов'язково додавати цей відтінок у своє вбрання, щоб мати стильний і сучасний вигляд цього сезону.

Андре Тан підкреслив, що винний колір символізує глибину і багатство, що робить його універсальним для різних стилів - від повсякденного до вечірнього.

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Цей відтінок ідеально підходить як для ділових зустрічей, так і для урочистих подій.

"Тож красуні, встигніть ще поносити цієї осені цей неймовірний колір! Мені він особисто дуже подобається", - сказав модельєр.