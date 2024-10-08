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Андре Тан назвал главный цвет осени 2024: с чем его сочетать (фото)

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский дизайнер Андре Тан назвал трендовый цвет этой осени, а также посоветовал, что приобрести и с чем сочетать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Главный цвет осени 2024

По словам дизайнера, им стал насыщенный винный оттенок. Он подчеркнул, что этот цвет идеально гармонирует с осенними образами, придавая им элегантность и утонченность.

Модельер отметил, что винный цвет отлично комбинируется с традиционными осенними вещами, такими как теплые пальто, свитера и аксессуары.

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Он рекомендует модницам обязательно добавлять этот оттенок в свой наряд, чтобы выглядеть стильно и современно в этом сезоне.

Андре Тан подчеркнул, что винный цвет символизирует глубину и богатство, что делает его универсальным для разных стилей - от повседневного до вечернего.

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Этот оттенок идеально подходит как для деловых встреч, так и торжественных событий.

"Так красавицы, успейте еще поносить этой осенью этот невероятный цвет! Мне он лично очень нравится", - сказал модельер.

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Андре ТанДизайнеры