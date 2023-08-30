Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу: фотопідбірка

Шкіряна куртка у вінтажному стилі

Стиліст розповів, що шкіряні куртки стали важливою складовою гардеробу.

У цьому сезоні в моді саме вінтажні шкіряні куртки з потертостями і поясами на талії. Їх можна поєднувати з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардероба, джинсами, а також речами в спортивному стилі.

Шкіряні куртки у вінтажному стилі (фото: скриншот)

Шкіряний тренч

Андре Тан розповів, що тренчі залишаються актуальними й цієї осені, адже ця річ універсальна і практична. Модним трендом цієї осені стануть саме шкіряні тренчі.

Тренч чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні чи туфель на високих підборах. Також тренчі гарно виглядають з в’язаними светрами, мініспідницями, сорочками та штанами палаццо.

Шкіряні тренчі (фото: скриншот)

Джинсова куртка

Це універсальна річ, яка дозволяє виглядати стильно і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на куртки синього, чорного або білого кольору.

Дизайнер радить не боятись джинсових монохромних образів.

"Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років?" - заявив експерт.

Джинсові куртки (фото: скриншот)

Оверсайз пуховик

Такий пуховик дуже комфортний, теплий та має стильний вигляд. Довгі оверзайзні пуховики - це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні.

"Він підійде під усе без виключення! 100% must-have на осінь!" - додав Андре Тан.

Оверсайз пуховики (фото: скриншот)

Звичайне пряме пальто

Пальто чудово підходить на прохолодну осінь.

"Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано", - додав стиліст.

Який верхній одяг буде в тренді 2023 року (фото: скриншот)