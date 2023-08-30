Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу: фотопідбірка

Напередодні нового сезону багато дівчат вже задумується над тим, якими речами, взуттям та аксесуарами урізноманітнити свій осінній гардероб. До того ж кожна хоче виглядати за останніми трендами сезону.
Про це повідомив відомий український стиліст Андре Тан в Instagram.
Стиліст розповів, що шкіряні куртки стали важливою складовою гардеробу.
У цьому сезоні в моді саме вінтажні шкіряні куртки з потертостями і поясами на талії. Їх можна поєднувати з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардероба, джинсами, а також речами в спортивному стилі.
Шкіряні куртки у вінтажному стилі (фото: скриншот)
Андре Тан розповів, що тренчі залишаються актуальними й цієї осені, адже ця річ універсальна і практична. Модним трендом цієї осені стануть саме шкіряні тренчі.
Тренч чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні чи туфель на високих підборах. Також тренчі гарно виглядають з в’язаними светрами, мініспідницями, сорочками та штанами палаццо.
Шкіряні тренчі (фото: скриншот)
Це універсальна річ, яка дозволяє виглядати стильно і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на куртки синього, чорного або білого кольору.
Дизайнер радить не боятись джинсових монохромних образів.
"Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років?" - заявив експерт.
Такий пуховик дуже комфортний, теплий та має стильний вигляд. Довгі оверзайзні пуховики - це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні.
"Він підійде під усе без виключення! 100% must-have на осінь!" - додав Андре Тан.
Пальто чудово підходить на прохолодну осінь.
"Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано", - додав стиліст.
Який верхній одяг буде в тренді 2023 року (фото: скриншот)
Раніше Андре Тан показував, як виглядати дуже дорого в простих речах.
Також стиліст називав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди.