Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды: фотоподборка

Накануне нового сезона многие девушки уже задумываются над тем, какими вещами, обувью и аксессуарами разнообразить свой осенний гардероб. К тому же каждая хочет выглядеть по последним трендам сезона.
Об этом сообщил известный украинский стилист Андре Тан в Instagram.
Стилист рассказал, что кожаные куртки стали важной составляющей гардероба.
В этом сезоне в моде именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Их можно сочетать с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсам, а также вещам в спортивном стиле.
Кожаные куртки в винтажном стиле (фото: скриншот)
Андре Тан рассказал, что тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь эта вещь универсальная и практичная. Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи.
Тренч прекрасно подойдет как к джинсам и кроссовкам, так и к платью или туфлям на высоком каблуке. Также тренчи хорошо смотрятся с вязаными свитерами, мини-юбками, рубашками и брюками палаццо.
Кожаные тренчи (фото: скриншот)
Это универсальная вещь, позволяющая выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на куртки синего, черного или белого цвета.
Дизайнер советует не опасаться джинсовых монохромных образов.
"Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. А что как ни джинсовая куртка является маркером 2000-х годов?" - заявил эксперт.
Такой пуховик очень комфортный, теплый и стильный. Длинные оверзайзные пуховики - это идеальный вариант на более холодные осенние дни.
"Он подойдет под все без исключения! 100% must-have на осень!" - добавил Андре Тан.
Пальто отлично подходит на прохладную осень.
"Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они выглядят особенно изысканно", - добавил стилист.
Какая верхняя одежда будет в тренде 2023 года (фото: скриншот)
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