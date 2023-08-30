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Андре Тан назвал главные тренды верхней одежды: фотоподборка

Какая верхняя одежда будет в тренде в 2023 году (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Накануне нового сезона многие девушки уже задумываются над тем, какими вещами, обувью и аксессуарами разнообразить свой осенний гардероб. К тому же каждая хочет выглядеть по последним трендам сезона.

Об этом сообщил известный украинский стилист Андре Тан в Instagram.

Кожаная куртка в винтажном стиле

Стилист рассказал, что кожаные куртки стали важной составляющей гардероба.

В этом сезоне в моде именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Их можно сочетать с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсам, а также вещам в спортивном стиле.

Кожаные куртки в винтажном стиле (фото: скриншот)

Кожаный тренч

Андре Тан рассказал, что тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь эта вещь универсальная и практичная. Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи.

Тренч прекрасно подойдет как к джинсам и кроссовкам, так и к платью или туфлям на высоком каблуке. Также тренчи хорошо смотрятся с вязаными свитерами, мини-юбками, рубашками и брюками палаццо.

Кожаные тренчи (фото: скриншот)

Джинсовая куртка

Это универсальная вещь, позволяющая выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на куртки синего, черного или белого цвета.

Дизайнер советует не опасаться джинсовых монохромных образов.

"Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. А что как ни джинсовая куртка является маркером 2000-х годов?" - заявил эксперт.

Джинсовые куртки (фото: скриншот)

Оверсайз пуховик

Такой пуховик очень комфортный, теплый и стильный. Длинные оверзайзные пуховики - это идеальный вариант на более холодные осенние дни.

"Он подойдет под все без исключения! 100% must-have на осень!" - добавил Андре Тан.

Оверсайз пуховики (фото: скриншот)

Обычное прямое пальто

Пальто отлично подходит на прохладную осень.

"Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они выглядят особенно изысканно", - добавил стилист.

Какая верхняя одежда будет в тренде 2023 года (фото: скриншот)

Ранее Андре Тан показывал, как выглядеть очень дорого в простых вещах.

Также стилист называл 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды.

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