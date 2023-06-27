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Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

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Вівторок 27 червня 2023 11:38
Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди Які речі завжди будуть модними (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Модні тенденції швидко з'являються на подіумах і так само швидко зникають з них. Дуже часто за модою просто не вженешся. Але є речі, які залишаються актуальними у будь-який час.

Який одяг у гардеробі буде актуальним на всі часи, – розповів у Instagram український дизайнер Андре Тан.

Які речі у гардеробі будуть модними завжди

Класичний піджак

Ця річ уже давно вийшла за межі ділового стилю та стала улюбленим елементом гардеробу багатьох українок. Піджак можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію чи просто прогулянку. З піджаком образ завжди виглядає стильним, навіть якщо ви одягнете його зі звичайними джинсами та футболкою.

Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Тільник

Тільники увійшли в моду в минулому столітті за ініціативою самої Коко Шанель і залишаються актуальними до цього дня. З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, на кожен день, ділові.

Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому його можна носити в будь-яку погоду та створювати багато цікавих образів.

Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Сорочка

Це, безумовно, найуніверсальніша річ у гардеробі. Сорочку можна носити не тільки як самостійну річ, а і як верхній шар, а під неї можна одягати футболку, водолазку чи навіть сукню. З нею можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію. Не бійтеся експериментувати.

Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Маленьке чорне плаття

Класика - це завжди виграшний варіант. Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки. Про це говорила ще знаменита Коко Шанель. Чорна сукня завжди з нами та допомагає у різних життєвих ситуаціях. Ця річ точно ніколи не вийде з моди.

Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Прямі джинси

Жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів. Вони виглядають дорого, підкреслюють витонченість щиколоток і бездоганно вписуються у будь-який образ.

Андре Тан назвав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

Пам'ятайте, що база гардероба – це дуже важливо. Тому у вашій шафі обов'язково мають бути речі, які стануть основою стильного образу і не вийдуть із моди. Не забувайте про це, коли вигадуватимете нові образи.

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