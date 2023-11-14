Андре Тан назвав 3 правила успішного управління командою: "Людей потрібно любити"

Правила керування командою від Андре Тана

Андре Тан вважає, що любов та повага до співробітників - це не просто слогани, а основа, на якій ґрунтується успіх. Бо 80% успіху залежить від людей, які на тебе працюють, а точніше від твого ставлення до них.

"Якби усім володарям бізнесів не хотілося зекономити на найманих працівниках, потрібно пам’ятати, що співробітники - дуже важлива частина всього механізму. На моєму досвіді можу сказати, що управління командою - це не лише координація завдань, але й мистецтво створення спільності, де кожен відчуває свою важливість", - пише дизайнер у stories.

Як би ви не любили гроші, людей потрібно любити більше. Для успішного управління командою важливо пам'ятати, що навіть у світі бізнесу, де гроші грають важливу роль, найголовніше - це любов і повага до співробітників.

Скриншоти

Правило перше. Розкривайте індивідуальний стиль кожного члена команди. Кожна людина унікальна і розуміння того, як вона працює, допоможе вам максимально ефективно використовувати її потенціал.

Правило друге. Будьте прикладом, щоб ваші співробітники були замотивовані та залишалися з вами, будьте для них прикладом.

Керівник повинен мотивувати команду не тільки словами і лозунгами, а діями. Саморозвивайтеся, навчайтеся новому, прагніть до кращих результатів.

Правило третє. Надавайте відчуття цінності, адже кожен член команди повинен відчувати свою цінність та важливість.

Нагадуйте їм, що вони впливають на кінцевий результат, будь то звичайний співробітник чи високопоставлений керівник. Кожен важливий як частина великого механізму.

І памʼятайте, командна робота - це ризик і відповідальність. Відповідальність керівника.

Правила керування командою від Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)